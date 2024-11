Filmkritik "Marianengraben": Roadmovie in Richtung Traumabewältigung

Helmut und Paula lernen sich nachts auf dem Friedhof kennen. Er, ein älterer Witwer, stiehlt die Urne seiner verstorbenen Ex-Gattin. Sie, eine junge Frau Anfang zwanzig, besucht ihren unlängst ertrunkenen kleinen Bruder. Helmut will in Südtirol die Urne bestatten, Paula will an den Ort in Triest, an dem das Unglück geschah.