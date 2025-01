Filmkritik zu "La Cocina - Der Geschmack des Lebens": Eine Großküche in New York

Der mexikanische Filmemacher Alonso Ruizpalacios hat sich auf die Spuren der beliebten Kochserie „The Bear“ begeben und beschwört das hektische Leben in einer New Yorker Großküche. In „The Grill“ am Times Square geht es zu wie am Fließband einer Fabrik. Ladungen von Mahlzeiten werden im Akkord in den engen Kochstationen zubereitet und von einer Heerschar an Kellnerinnen lieblos an die Gäste verteilt. Die meisten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind illegal aus spanischsprachigen Ländern eingewandert. Ihr Traum von der Aufenthaltsgenehmigung befeuert ihren Arbeitseifer.