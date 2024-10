Filmkritik zu "Joker: Folie à Deux": Im Gefängnis mit Lady Gaga

Das mache er lieber nicht mehr, sagte Joaquin Phoenix und meinte damit die Radikaldiät, mit der er für seine Paraderolle als Joker erneut rund 20 Kilogramm Körperfett abgeworfen hat. Spitz ragen seine Knochen aus den Schultern eines gefährlich mageren Körpers, an dem man jede Rippe zählen kann. In der Fortsetzung des Überraschungshits „Joker“ nennt sich der Titelheld vornehmlich Arthur Fleck und sitzt in der geschlossenen psychiatrischen Anstalt von Arkham. Er hat im Live-Fernsehen fünf Menschen erschossen und wartet auf seinen Gerichtsprozess. Wenn seine Verteidigerin nicht schlüssig beweisen kann, dass Arthur unter einer gespaltenen Persönlichkeit leidet und – praktisch „ohne sein Wissen“ – als „Joker“ zum Mörder wurde, winkt der elektrische Stuhl.

Als er vor fünf Jahren in die Kinos kam, sorgte „Joker“ für eine Sensation. „Hangover“-Regisseur Todd Philipps hatte Batmans größten Gegenspieler zu einem Ausgestoßenen der Gesellschaft umgedeutet, der als Killerclown zum Leitbild einer Protestbewegung mutiert und an den gesellschaftlichen Eliten Rache nimmt. Joaquin Phoenix lieferte als Clown und glückloser Comedian Arthur Fleck eine sensationelle schauspielerische Leistung. Er würgte an seinem unverkennbaren manischen Gelächter wie ein Erstickender an einem unterdrückten Schluchzen und bekam dafür einen Oscar.

Regisseur Phillips musste sich allerdings den Vorwurf gefallen lassen, mit seinem verbitterten Einzelgänger eine Kultfigur für eine frauenverachtende, gewaltbereite Männerbewegung geschaffen zu haben.