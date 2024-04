Filmkritik zu "Ich Capitano": Eine Reise wird zur Höllenfahrt

Was Tausende von geflüchteten Afrikanern vor den Küsten Europas erwartet – sollten sie die Reise dorthin lebend überstehen – kennen wir alle aus den Medien. Überfüllte Schlepperboote und Menschen in Seenot zählen zu den bekanntesten Nachrichtenbilder unserer Zeit. Regisseur Matteo Garrone aber bemüht sich um eine andere Perspektive. Er versucht, der Fluchterfahrung unzähliger Menschen ein Gesicht zu geben, und konzentriert sich gänzlich auf die – auf wahren Ereignissen basierenden – Erlebnisse zweier naiver Teenies.

Seydou ist der skeptischere von den beiden. Verkörpert von Seydou Sarr – einem TikToker und Musiker, der für sein bewegendes Schauspiel in Venedig ausgezeichnet wurde –, fürchtet er sich vor der Reise. Außerdem hängt er an seiner Mutter, die ihn händeringend vor den Gefahren dieses Unternehmens warnt. Aber Seydous Cousin Moussa lässt nicht locker, und so verlassen die Burschen das heimelige, in warme Farben getauchte Umfeld in Dakar.