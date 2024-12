Filmkritik zu "Here": Robert Zemeckis macht Tom Hanks zum Teenager

Gerade noch trampelt ein Dinosaurier durchs Bild, bald schon steht an derselben Stelle eine Fernsehcouch. Was von damals bis hinauf in unsere Gegenwart alles passiert sein könnte, darüber philosophiert Regisseur Robert Zemeckis aus der Perspektive eines amerikanischen Wohnzimmers. Basierend auf der Graphic Novel von Richard McGuire, lässt er die Menschheitsgeschichte anhand vier Familien in dem immer gleichen Raum mittels Überblendungen Revue passieren.