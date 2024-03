Filmkritik zu "Ghostbusters: Frozen Empire": Freudloses Veteranentreffen

Dass die Enkelkinder von Ghostbuster Egon Spengler die Geisteraustreibung ihres Altvorderen weiter betreiben, ist bereits bekannt. Nun ist Spenglers Tochter Callie mit dem Ex-Lehrer Gary Grooberson – gespielt vom unverwüstlichen „Ant-Man“ Paul Rudd – und ihren Kindern Trevor und Phoebe zum Ursprung des Geschehens zurückgekehrt: in die Feuerwache in New York, das ikonische Hauptquartier der Geisterjäger.