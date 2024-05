Filmkritik zu "Garfield: Hauskater wird Actionheld

Der Witz der Garfield-Comics bestanden vor allem in ihrer Parodie auf das Verhältnis von Haustier und Besitzer; und in der Komik eines Katers mit menschlichen Attitüden. Auf diese Qualitäten besinnt sich kurzfristig das Intro der Neuversion, in der Garfield seine Pizza nicht mehr über die Telefonschnur, sondern per App bestellt und sich mittels Drohnenflug liefern lässt („Willkommen in der Zukunft“).

In einer herzzerreißenden Rückblende erinnert sich der Kater – lässig gesprochen von Harpe Kerkeling – an seine Kindertage und daran, wie er von seinem Vater, einem Streuner namens Vic, in einem Hinterhof zurückgelassen wurde. Zum Glück lernte er daraufhin seinen jetzigen Besitzer Jon Arbuckle in einem italienischen Restaurant kennen – und es war „Love at first bite“.