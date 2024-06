Filmkritik zu "Disco Boy": Wer Angst hat, bleibt zu Hause

Der deutsche Schauspieler Franz Rogowski ist längst ein Fixstern des europäischen Arthouse-Kinos. In dem Spielfilmdebüt des Italieners Giacomo Abbruzzese verkörpert er einen Weißrussen namens Aleksei, der illegal nach Frankreich flüchtet und dort Mitglied der Fremdenlegion werden will. Ob er sich fürchtet, wird er beim Rekrutieren gefragt: „Wer Angst hat, bleibt zu Hause“, so seine entschlossene Antwort.