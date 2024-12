Filmkritik zu "Die Saat des heiligen Feigenbaums": Mullah-Regime sprengt Familie

Im Mittelpunkt seines verfemten Films steht ein strenggläubiges Ehepaar: Der Vater arbeitet als Ermittlungsrichter am Revolutionsgericht in Teheran und gerät mit seinem Gewissen in Konflikt, weil er laufend Todesurteile unterzeichnen muss. Seine Töchter hängen unterdessen am Handy und beobachten mit Entsetzen, wie mit brutaler Staatsgewalt gegen die protestierenden Menschen – vor allem junge Frauen – vorgegangen wird. Die Lage spitzt sich zu, als die väterliche Dienstwaffe verschwindet. Großartiges Familienporträt.

INFO: D/F 2024. 168 Min. Von M. Rasoulof. Mit Mahsa Rostami, Setareh Maleki.