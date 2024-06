Filmkritik zu "Die guten Jahre": Zurück ins Kinderzimmer

Wer im Alter von 53 zurück ins Kinderzimmer zieht, empfindet dies meist als Niederlage. Nicht so Michael Appelt: Der erfolgreiche Fotograf hat beschlossen, seiner an Demenz erkrankten Mutter zu helfen und ins Elternhaus zurückzukehren. Schon schläft er in seinem Jugendbett unter einem Plakat von „Apokalypse Now“.