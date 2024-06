Filmkritik zu "Die Gleichung ihres Lebens": Frauentypus „Klassenbeste“

Schon Matt Damon hat in „Good Will Hunting“ als talentierter Hausmeister schwierige Rechenbeispiele gelöst. Russell Crowe revolutionierte als John Nash mit „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn“ die Mathematik in Princeton und geriet an die Grenzen seines Verstands. Benedict Cumberbatch knackte als Mathematikgenie Alan Turing in „The Imitation Game – Ein höchst geheimes Leben“ den Code der deutschen Enigma-Maschine. Sein Außenseitertum – er ist homosexuell zu einer Zeit, in der in England gleichgeschlechtliche Liebe unter Strafe steht – trieb ihn in den Selbstmord.

Ganz so aufwühlend geht es in dem Sozialdrama der französisch-schwedischen Regisseurin Anna Novion nicht zu, eher im Gegenteil: Zumindest manchmal erheitern ein paar komische Untertöne eine ansonsten eher temperamentlos herunter gespulte Erzählung.