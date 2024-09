Sie sei gut im Trinken, beim Sex und beim Fotografieren gewesen, sagt Lee Miller mit ihrer berühmt heiseren Stimme über sich selbst und zieht an ihrer Zigarette: „Von all dem tat ich so viel wie möglich.“

Ihr gegenüber sitzt ein junger Journalist. Er hat die Amerikanerin in ihrem Wohnzimmer 1977 in der englischen Provinz besucht und interessiert sich für ihre Fotoarbeiten. Lee Miller verhält sich zuerst ablehnend, taut aber während des Gesprächs zunehmend auf: Das (fiktive) Interview eröffnet den Rahmen für ihre Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg, in dem sie als Kriegskorrespondentin für Vogue legendäre Fotos schoss – darunter die ersten Gräuelbilder aus den gerade befreiten deutschen Konzentrationslagern Buchenwald und Dachau. Und ein Foto von sich selbst in der privaten Badewanne von Hitler, das ihr Kollege David E. Scherman vom Fotomagazin Life aufnahm.