Filmkritik zu "Der Vierer": Swinger-Party statt Home-Erotik

Knoblauch in der Suppe ist keine gute Idee, wenn man danach „noch etwas vorhat“. So wie das Langzeitpaar Paul und Sophie, das nach dem Abendessen so richtig zur Sache kommen will. Allerdings nicht miteinander, sondern mit einem befreundeten Paar – denn ihre Ehe braucht dringend Input: Swinger-Party statt Home-Erotik. Leider hat Paul einen potenziellen Nebenbuhler heimlich mit seinem besten Freund ersetzt; daher kommt es anstelle der erträumten Sexorgie zu einem deftigen Streit.