Filmkritik zu "Der Buchspazierer": Mit dem Rucksack Bücher ausliefern

Es gibt Amazon und es gibt den Buchspazierer. Wer sich nicht vom Onlineversandhändler beliefern lassen will, wartet auf Herrn Carl Kohlhoff (schrullig: Christoph Maria Herbst). Dieser spaziert mit einem gefüllten Bücherrucksack auf dem Rücken durch das „Dorf der Lesenden“ und liefert per Hand die gewünschte Lektüre aus. Herr Kohlhoff lebt völlig in seiner Buchwelt versunken und hat seiner Kundschaft im geheimen Namen literarischer Helden verpasst: Die unglückliche Ehefrau nennt er Effi Briest, den einsamen Schlossbesitzer Mr. Darcy und den Gewichte stemmenden Junggesellen Herkules.