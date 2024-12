Filmkritik zu "Black Dog - Weggefährten": Vom Hund in den Hintern gezwickt

Während sich die Hauptstadt Beijing zur feierlichen Eröffnung der Olympischen Spiele 2008 rüstet, liegt eine Kleinstadt am Rande der Wüste Gobi im Sterben. Immer mehr Menschen ziehen weg, Häuser werden planiert, Rudel von streunenden Hunden bevölkern die (fast) leeren Straßen. Die verbliebenen Einwohner beschließen, die wilden Hunde zu eliminieren. Der Gruppe von Hundefängern schließt sich auch Lang an, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Doch statt die Vierbeiner einzufangen, freundet sich Lang mit dem Titelhelden Black Dog an, einem spitznasigen Jagdhund, vor dem sich alle fürchten. Auch Lang wird von dem Streuner in den Hintern gezwickt, doch in der gemeinsamen Quarantäne kommen sich Mensch und Hund näher.