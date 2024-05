Filmkritik zu "Auf trockenen Gräsern“: Versauern in der Provinz

Flotte drei Stunden

Nuri Bilge Ceylan, Regisseur von „Auf trockenen Gräsern“, gilt als der herausragende Autorenfilmemacher der Türkei. Seine Arbeiten laufen regelmäßig im Wettbewerb von Cannes, wo er 2014 mit seinem Drei-Stunden-Drama „Winterschlaf“ die Goldene Palme gewann.

Auch sein neues Werk ist mit seinem 198 Minuten Laufzeit das Gegenteil eines Kurzfilms, doch fesselt Ceylan jede Sekunde davon sein Publikum an den Kinosessel. Zum einen sind es die legendären, lang anhaltenden Landschaftsbilder, für die Ceylan berühmt ist: Auch in „Auf trockenen Gräsern“ zeugen seine panoramischen Einstellungen von atemberaubender Schönheit. Der Regisseur schält seine Figuren aus einer tief verschneiten Winterlandschaft heraus und stellt sie in scharfem Kontrast zu ihrem weißen Hintergrund, was den Eindruck von filmischer Gemäldemalerei noch verstärkt. Existenzielle Einsamkeit kompensiert er mit geschliffenen Dialogen, die seine redseligen Protagonisten unentwegt in langen Gesprächen aneinandergeraten lassen, in denen sie um moralische und politische Haltungen ringen.