Filmkritik zu "Alter weißer Mann": Diverse Fettnäpfchen

Heinz Hellmich, dreifacher Familienvater und wohnhaft in der deutschen Provinz, ist für das Marketing bei der Fernfunk AG zuständig. Sein letzter Werbespot jedoch hat im Internet einen Shitstorm entfacht: Die Menschen auf seinem Werbeplakat sind zu weiß, zu heteronormativ, zu bürgerlich. Kein Wunder: Auch auf den Kaffeehäferln in Hellmichs Abteilung finden sich noch Sprüche wie „I Love My Penis“. Typisch alter weißer Mann. Das geht gar nicht.