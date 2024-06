Filmkritik zu "A Quiet Place: Tag Eins": Horror in Harlem

Nicht so im Fall von „A Quiet Place: Tag Eins“: Der dritte Film der Horror-Hit-Reihe „A Quiet Place“ kann locker mit dem Original mithalten. Und ist sogar besser als die Fortsetzung. Die Alien-Invasion findet diesmal unter Hochspannung in New York statt – und stellt die Weichen des Horror-Franchises neu.

In der gekonnten Mischung aus Prequel und Spin-off fallen wieder Raumschiffe, gefüllt mit spinnenartigen Aliens auf die ahnungslose Erde. Die grausigen Monster sind zwar blind, reagieren aber auf geringste Geräusche. Wie klappernde Störche kündigen sie ihr Kommen an und und zerreißen alle Lebewesen in Hörweite. Die Verlagerung vom weißen Kleinstadt-Amerika der beiden Vorgängerfilme in den Melting Pot New York bringt eine Schwarze Protagonistin und neue Perspektiven ins Spiel. Die unvergleichliche Oscarpreisträgerin Lupita Nyong’o („12 Years a Slave“) verkörpert eine todkranke Frau namens Samira, die von Beruf Dichterin ist und in einem Hospiz betreut wird. Noch weiß niemand, dass es bald fleischfressende Riesenechsen regnen wird. Stattdessen plant die Patientengruppe einen Trip nach Manhattan zu einer Aufführung ins Marionetten-Theater. Samira sitzt ebenfalls im Publikum: An ihre Brust hält sie ihren ständigen Begleiter, eine schwarz-weiße Katze namens Frodo gedrückt. Ein alter Herr betritt mit einer Holzpuppe am Faden die Bühne und lässt für ein paar poetische Minuten die Wirklichkeit zurücktreten. Ein Luftballon hebt die Marionette hoch und lässt sie schweben – solange, bis der Ballon zerplatzt und die Puppe wieder zu Boden sinkt.

© Constantin Wer ein Geräusch von sich gibt, stirbt: "A Quiet Place: Tag Eins"

Das Unheil wirft seine Schatten nicht voraus, sondern kündigt sich mit lautem Knall an. Kurz darauf stürzen sich die Aliens vom Himmel, bringen Gebäude zum Explodieren und vernichten die Bewohner New Yorks. Verstörte Menschen stehen mit tauben Ohren im Aschenregen – und rufen Erinnerungen an Bilder von 9/11 wach.

Horror in Harlem „A Quiet Place“-Macher John Krasinski hat die Regie diesmal Michael Sarnoski überlassen. Dieser bewies bereits in seinem Spielfilmdebüt „Pig“, in dem Nicolas Cage sein geliebtes Trüffelschwein sucht, sein Händchen für große Gefühle. „A Quiet Place: Tag Eins“ ist nicht nur schaurige, Horror-handwerklich effektvoll inszenierte Alien-Apokalypse, sondern auch gefühlvolle Liebeserklärung an die Stadt New York: Eine Wohnung in Harlem, eine verlassene Jazzbar, eine alte Kirche und die Kanäle im U-Bahnsystem werden zu charismatischen Austragungsorten für den Showdown menschlicher Zivilisation.

© Constantin Lupita Nyong’o und Joseph Quinn in "A Quiet Place: Tag Eins"