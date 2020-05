Anderssons Taube auf Zweig erobert Goldenen Löwen

Roy Andersson gewinnt den Goldenen Löwen für Schweden. Großer Preis der Jury für Genozid-Doku.Der Goldene Löwe von Venedig geht heuer nach Schweden: Die Wettbewerbsjury (darunter die österreichische Regisseurin Jessica Hausner) entschied sich für Roy Anderssons skurril-melancholischen Film „A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence“. Der 71-jährige Andersson, der insgesamt nur fünf Spielfilme drehte, dafür vielfach als Werbefilmer arbeitete (u.a. für Felix Tomatenketchup) konnte mit seiner eigenwilligen Groteske auf die Kultur Schwedens die Jury für sich gewinnen.

Andersson ist berühmt für seine langen Einstellungen, in denen sich weiß geschminkte Menschen in absurden Situationen befinden, beim Flaschenöffnen tot umfallen oder Schnäpse gegen Küsse eintauschen. Seine grimmige Tragikomödie, in fahle Farben getaucht und aus der Perspektive einer Taube erzählt, riss sein Publikum zu Lachstürmen hin. Tatsächlich ist die hoch stilisierte Welt des Roy Andersson von unverwechselbarer Handschrift, gleichzeitig aber auch ein wenig leer.

Der Große Preis der Jury ging an die Doku über den Genozid in Indonesien in den 60er Jahren, „The Look of Silence“ des Amerikaners Joshua Oppenheimer. Der niederschmetternder Film erzählt die Geschichte eines Indonesiers, der die Mörder seines Bruders sucht. Diese leben als freie Männer im Land und grinsen ihm meist reuelos ins Gesicht.