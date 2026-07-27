Ist keine Frau gut genug? Protest wegen Mangel an Regisseurinnen in Venedig

Sechs italienische Filmverbände haben die Auswahl für den Wettbewerb der 83. Internationalen Filmfestspiele von Venedig kritisiert. Anlass ist die Tatsache, dass unter den 20 Wettbewerbsfilmen, die vom 2. bis 12. September gezeigt werden, nur eine einzige Regisseurin vertreten ist und zwar die dänisch-ägyptische Filmemacherin May el-Toukhy mit ihrem zweiten Spielfilm „Woman Unknown“. Die italienischen Verbände 100autori, Anac, Air3, Doc/it, Ewa sowie Women in Film Television & Media Italia veröffentlichten eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie kritisierten, dass im vergangenen Jahr noch sechs Regisseurinnen im Wettbewerb vertreten waren. Festivaldirektor Alberto Barbera hatte bei der Vorstellung des Programms am vergangenen Donnerstag erklärt, man selbst sei über dieses Ergebnis überrascht gewesen. Er habe „verzweifelt gehofft“, Filme von Regisseurinnen zu finden, die qualitativ für den Wettbewerb geeignet seien.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANIEL LEAL Als einzige Frau im Wettbewerb: die dänisch-ägyptische Filmemacherin May el-Toukhy mit ihrem zweiten Spielfilm „Woman Unknown“.

Filmverbände stellen Begriff der „Qualität“ infrage Gerade den Begriff der Qualität stellen die italienischen Filmverbände infrage. Qualität sei keine „neutrale und objektive Kategorie“, sondern ein Konzept, das sich verändere und weiterentwickle. Kunst sei kein von gesellschaftlichen Einflüssen losgelöster Raum, sondern geprägt von Machtverhältnissen, Erfahrungen und unterschiedlichen Perspektiven. „Jede Auswahl ist das Ergebnis bestimmter Sichtweisen, kultureller Prägungen, Vorlieben, Empfindlichkeiten, Grenzen und redaktioneller Entscheidungen“, heißt es in der Erklärung. Wenn Jahr für Jahr ein derart unausgewogenes Ergebnis entstehe, könne man nicht einfach feststellen, dass Regisseurinnen nicht gut genug seien. Vielmehr müsse hinterfragt werden, ob die Kriterien, mit denen Filme bewertet würden, noch der Gegenwart entsprächen.