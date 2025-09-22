Frauenanteil im Filmgeschäft: Österreich vorne dabei

Frauen sind in europäischen Spielfilmproduktionen noch immer unterrepräsentiert. Laut einer neuen Studie der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle lag der Anteil weiblicher Filmfachkräfte in den Jahren 2020 bis 2024 bei lediglich 27 Prozent.

Österreich schnitt im Europavergleich jedoch in mehreren Kategorien gut ab. Im Bereich Drehbuch belegte man mit 41 Prozent sogar den 1. Platz und lag damit zehn Prozentpunkte über dem europäischen Durchschnitt.

Berücksichtigt in der Studie aus Straßburg wurden Frauen, die an mindestens einem europäischen Spielfilm in einer der sechs Kategorien Regie, Drehbuch, Produktion, Kamera, Komposition oder Montage mitgewirkt haben. Ziel war es, die geschlechtsspezifischen Unterschiede unter europäischen Filmschaffenden darzustellen. Der Frauenanteil in Spielfilmproduktionen stieg zwischen 2015 und 2024 jährlich um weniger als einen Prozentpunkt.