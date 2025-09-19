Christa Kummers letzte Sendung: "Werde Highheels nicht an den Nagel hängen“

Bereits in der ZIB1 am Freitagabend hatte Anchor Tobias Pötzelsberger einen "leicht melancholischen Tag“ angekündigt. Auch Susanne Höggerl sprach von "ein bisschen Wehmut, der heute mitschwingt". Denn: Im Anschluss hat ZIB-Wettermoderatorin Christa Kummer nach mehr als 30 Jahren im Dienst ihre allerletzte Sendung moderiert. Nach der Ankündigung für das bevorstehende Spätsommer-Wochenende, das das Hoch mit dem klingenden Namen "Oldenburgia“ beschert ("schöner könnte es eigentlich gar nicht gehen“), fand Kummer persönliche Worte und bedankte sich bei ihren Kollegen:

"Jetzt ist für mich der Augenblick gekommen, Danke zu sagen. Danke meinem gesamten Team hinter der Kamera. Das sind ganz viele Menschen, die Großartiges leisten, damit wir vor der Kamera glänzen können", so Kummer, die als erste Frau im österreichischen Fernsehen das Wetter präsentierte. "Technik, Regie, Maske, Ausstattung, die Gewandmeister - alles Menschen, die darauf achten, dass wir Moderatoren im Rampenlicht stehen könnten.“

Zog die Highheels aus Sichtlich emotional bedankte sich die 61-Jährige, die seit 1995 die Menschen in den TV-Abend begleitet, dann auch bei ihrem Publikum: "Und dann noch ein großes Danke an Sie, meine Damen und Herren, dass ich bei Ihnen mehr als 30 Jahre Gast sein durfte - in Ihren Wohnzimmern oder wo auch immer. Dass Sie mir die Treue gehalten haben." Eines könne sie versprechen, sagte sie und zog die Schuhe aus: "Meine Highheels, die werd' ich nicht an den Nagel hängen." Und - mit einem strahlenden Lächeln: "Zum letzten Mal: Noch einen wunderschönen guten Abend."