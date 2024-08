Filmfestspiele Locarno: Österreicherin Ayub gewinnt Jurypreis

"Ich bin so dankbar. Es ist nicht einfach, einen Film zustande zu bringen und noch schwieriger ist es, heutzutage auf renommierten Festivals zu laufen und auch noch dazu einen Preis zu gewinnen, ist schon sehr unglaublich", so Ayub .

Darum geht es im Film

Der Spezialpreis der Jury ist die zweitwichtigste Auszeichnung des Festivals. "Mond" aus der Schmiede der Ulrich Seidl Filmproduktion erzählt von der einstigen Martial-Arts-Kämpferin Sarah - verkörpert von Starchoreografin Florentina Holzinger -, die Österreich verlässt, um drei Schwestern einer reichen Familie in Jordanien zu trainieren.

In gesellschaftlichen Zwängen gefangene Frauen aus zwei Welten prallen hier aufeinander. Am 8. November kommt der Film in die heimischen Kinos.