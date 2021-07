Filmfestspiele Cannes: "Titane" gewinnt Goldene Palme

Die Goldene Palme 2021 der Filmfestspiele Cannes geht an "Titane" von Julia Ducournau. Caleb Landry Jones ist bester Schauspieler (im Film "Nitram"). Das sagte Juryvorsitzender Spike Lee laut AFP. Zum zweiten Mal in der Geschichte des Filmfestivals geht die Goldene Palme damit an eine Frau - 1993 hatte Jane Campion für „Das Piano“ die Auszeichnung erhalten.