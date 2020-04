Absage "Crossing Europe“: Mit Verlust ist zu rechnen

Christine Dollhofer: Wir haben zur „Eröffnung“ einen Film mit starkem Linz-Bezug ausgesucht. Es handelt sich um die Österreich-Premiere der Doku „ Micha Shagrir – The Linzer Candy Boy“ von Michael Pfeifenberger und ist eine Hommage an den Produzenten und Filmemacher Micha Shagrir. Shagrir wurde 1937 in Linz in der Bischofsstraße geboren, seine Familie konnte sich glücklicherweise vor den Nazis ins damalige Palästina flüchten.

Shagrir war ein maßgeblicher Beförderer der israelischen Filmindustrie und hat dort viele Karrieren ermöglicht. In den 2000er-Jahren wurden jüdische Vertriebene vom Landeshauptmann nach Oberösterreich eingeladen, und ab diesem Zeitpunkt kam Shagrir immer wieder nach Linz. Er war ein langjähriger Wegbegleiter unseres Festivals und ist leider vor fünf Jahren verstorben. Der Film bietet viele Ausschnitte aus seinem Leben und zeigt Zeitzeugen und Wegbegleiter von Israel bis Linz. Danach werden wir aus dem Programm „Local Artists“ Musik-Videos präsentieren. Ich selbst werde im Studio sein und ein bisschen etwas zum Programm sagen. Es ist also eine Art Miniatur-Live-Event. Aber natürlich kann es nicht die reale Festivaleröffnung ersetzen.