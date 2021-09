Filmfestival Venedig: Zwei (misslungene) Filme zu #MeToo und toxischer Männlichkeit

Die Sache landet vor Gericht und kulminiert in langen Verhandlungsszenen, in denen alle Beteiligten ihre Sicht auf die Ereignisse darlegen. Was sich für Alexandre als lässiger Nebenher-Sex darstellt, bei dem die Partnerin nicht hörbar „Nein“ gerufen hat, ist für die junge Frau ein klarer Fall von Vergewaltigung. Regisseur Attal bemüht sich um größtmögliche Objektivität, trotzdem hat man das Gefühl, dass sein Herz für den jungen Mann schlägt. Dessen Leben und Karriere, so wird wiederholt betont, werde durch die Anklage zerstört,und ein harter Urteilsspruchwürde beide, sowohl die Frau, als auch den Mann, zum Opfer machen.

Während der Verteidiger von Alexandre das persönliche Schicksal seines Mandanten verteidigt, muss die Anwältin der Anklägerin ein Exempel für die #MeToo-Bewegung statuieren. Das lässt sie im Vergleich zum Gegner oft schematisch aussehen und erweckt den Eindruck, sie wäre mehr einer Ideologie, als der Wahrheit verpflichtet. In jedem Fall hat „Les choses humaines“ mehr zum Thema „toxische Männlichkeit“ beizutragen als „America Latina“. Aber das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.