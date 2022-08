Filmfestival Venedig: Wenn die Gondeln große Stars tragen

Zu den Eingeladenen gehört auch Pop-Star Harry Styles, der in „Don’t Worry Darling“, dem Film seiner Partnerin Olivia Wilde, mitspielt, der ebenfalls in Venedig Premiere feiert. Weiters erwartet werden Hugh Jackman, Laura Dern und Lars von Trier, der mit „The Kingdom Exodus“ die Fortsetzung seiner Kultserie „Hospital der Geister“ präsentiert. Auch „Dune“-Star Timothée Chalamet steht auf der Gästeliste: Er spielt nach „Call Me By Your Name“ im neuen Film „Bones and All“ von Luca Guadagnino.

Österreichische Produktionen laufen keine im Wettbewerb. Dafür zeigt das österreichisch-italienische Regiepaar Tizza Covi und Rainer Frimmel seinen semidokumentarischen Film „Vera“ in der Nebenschiene Orizzonti. Im Mittelpunkt steht Vera Gemma, Tochter des Italo-Schauspielers Giuliano Gemma, die im Schatten ihres berühmten Vaters steht.

Zwei Filmemacher, die bereits einen Goldenen Löwen zu Hause brüllen haben, nehmen ebenfalls wieder am Wettbewerb teil: Darren Aronofsky („The Wrestler“) lässt in „The Whale“ Brendan Fraser als adipösen Mann Annäherung an seine Tochter suchen. Und der iranische Regisseur Jafar Panahi – der noch immer im Iran inhaftiert ist – ist mit „No Bears“ vertreten. Insgesamt laufen 23 Filme im Wettbewerb, fünf davon von Regisseurinnen. Präsidentin der Preis-Jury ist Julianne Moore.