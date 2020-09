Filmfestival Venedig: Tableau des Grauens, gezeichnet von Kindern

Das Wetter in Venedig hat nach einem kurzen herbstlichen Zwischenstopp wieder in den Spätsommer zurückgefunden. Draußen kreischt grell die Sonne vom Himmel, doch im Kino eröffnen sich düstere Ausblicke auf Krieg, Tod und Zerstörung.

Der italienisch-amerikanische Filmemacher Gianfranco Rosi hat es schon einmal geschafft, mit einem Dokumentarfilm nicht nur in den Hauptwettbewerb von Venedig zu gelangen: Mit „Sacro GRA“, einer Doku über das Leben am Rand der Außenringautobahn von Rom, gewann er als erster Dokumentarist 2013 den Goldenen Löwen. Danach stieg Rosis Erfolgskurve weiter an. Sein Nachfolgefilm „Fuccoamare“, der vom Leben der Bevölkerung auf der Insel Lampedusa inmitten der Migrationskrise erzählt, brachte ihm 2016 den Goldenen Bären auf der Berlinale ein. Nun kehrt der 56-jährige Rosi mit seinem bildgewaltigen Dokumentarfilm „Notturno“ in den Wettbewerb von Venedigzurück.