Filmfestival Venedig: Mit der Axt in der Hand

Almodóvar platziert seine flamboyante Schauspielerin in einer bunt lackierten Designer-Wohnung, die leicht als Filmstudio zu erkennen ist, und lässt sie dort von einem untreuen Geliebten Abschied nehmen. Nur der Hund ist Zeuge, wenn Swinton den Anzug des verflossenen Geliebten aufs Bett legt und dort blindwütig mit einer Axt zerhackt.

Starker Tobak folgte im Anschluss an Almodóvars stilistisches Gustostück mit der österreichischen Koproduktion „Quo vadis, Aida?“ der bosnischen Regisseurin Jasmila Žbanić. In ihrem erschütternden Drama erinnert Žbanić an das Massaker von Srebrenica: „Quo vadis, Aida?“handelt davon, wie im Juli 1995 UN-Soldaten praktisch tatenlos zusahen, wie Truppen von General Mladić männliche Zivilisten in Busse verfrachteten und exekutierten.