Filmfestival Venedig: Masken statt Blockbuster

Im Rennen um den Goldenen Löwen befinden sich unter anderem das mit Spannung erwartete „Nomadland“ von Regisseurin Chloé Zhao. Frances McDormand spielt darin eine Aussteigerin, die sich als moderne Nomadin auf eine Reise durch den amerikanischen Westen begibt.

Weitere bekannte Gesichter gibt es in „The World to Come“ mit Vanessa Kirby und Casey Affleck sowie in „Pieces of a Woman“ mit Shia LaBeouf zu sehen.

Auch Österreich ist in diesem Reigen mit der Koproduktion „Quo Vadis, Aida?“ der bosnischen Regisseurin Jasmila Žbanić und der Schauspielerin Edita Malovčić präsent.

Für die Deutschen tritt Julia von Heinz mit ihrem brisanten Politdrama „Und morgen die ganze Welt“ an. Es geht um die Radikalisierung einer Jus-Studentin, die gegen den Rechtsruck in Deutschland ankämpfen will und mit linken Kreisen in Kontakt kommt. Mit im Ensemble sind die österreichischen Schauspieler Noah Saavedra („Egon Schiele: Tod und Mädchen“) und Andreas Lust.

Von einer Rückkehr zum Normalbetrieb also sind die 77. Filmfestspiele in Venedig noch sehr weit entfernt. Aber sie versuchen, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen für eine schwer angeschlagene Kinobranche.