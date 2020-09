Filmfestival Venedig: Marx, Black Power und Punkrock

„One Night in Miami“ nennt die afroamerikanischen Schauspielerin Regina King ihr Regiedebüt, das außer Konkurrenz lief und einen speziellen Moment in der US-Geschichte zeigt. King, die einen Oscar für ihre Rolle in Barry Jenkins’ Verfilmung „If Beale Street Could Talk“ erhalten hatte und in der HBO-Serie „Watchmen“ als Superheldin heraussticht, adaptierte dafür ein gleichnamiges Theaterstück. „One Night in Miami“ zeigt die (fiktive) kontroversielle Begegnung von vier wichtigen Wegbereitern der Black-Power-Bewegung in einem Motel-Zimmer in Miami.

Der US-Boxer Cassius Clay hat in der Nacht zum 25. Februar 1964 die Weltmeisterschaft im Schwergewicht gewonnen. Gemeinsam mit seinen Freunden Malcom X, dem Soulsänger Sam Cooke und dem Profi-Footballer Jim Brown möchte er seinen Sieg feiern. Malcom X allerdings entpuppt sich als echte Spaßbremse. Nein, Alkohol hat er keinen, Chips auch nicht, nur Eiscreme. Über kurz oder lang bricht ein heftiger Streit zwischen den Männern darüber aus, wie man strategisch am besten im Kampf gegen Rassismus vorgehen soll.

Anfänglich kommt „One Night in Miami“ inszenatorisch etwas ungelenk daher, nimmt aber an Fahrt auf, sobald Regina King ihre Protagonisten im Hotelzimmer versammelt hat.

„Malcolm ist immer angefressen“, beschwert sich einer der Gäste über Malcolm X., der seine Freunde mit vagen Todesahnungen verstört. Exakt ein Jahr später wird er erschossen.

Jeder weiß, dass Cassius Clay zum Islam übertrat und sich in Mohammed Ali umbenannte. Doch die politischen und persönlichen Auseinandersetzungen, die zu dieser Entscheidung führten, hat Regina King in ein dichtes, lehrreiches Kammerspiel gepackt und für eine amerikanische Gegenwart aktualisiert.