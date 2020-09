Filmfestival Venedig: „Das Gegenteil von Trump“

„Der Coronavirus liebt Leute wie mich“, sagte Frederick Wiseman in einer Video-Botschaft, die er dem Filmfestival in Venedig geschickt hat. Der US-Regie-Veteran wurde heuer 90 Jahre alt und hat naturgemäß auf seine Anreise an den Lido verzichtet. Er ließ sich von seinem neuen Dokumentarfilm „City Hall“ vertreten, einem Monumentalwerk von viereinhalb(!) Stunden.