Filmfestival in Cannes: Protestverbot und Tränen

Zur Eröffnung hatte sich Cannes-Chef Thierry Frémaux, das neue Werk von Quentin Dupieux, den Spaßvogel unter den französischen Filmemachern ausgesucht. Der Musiker und Regisseur präsentierte mit „Der Zweite Akt“ eine schräge Komödie mit französischem Staraufgebot und sorgte für (sporadisches) Gelächter. Louis Garrel, Léa Seydoux und Vincent Landon spielen Schauspieler, die Schauspieler mitten in den Dreharbeiten zu einem zweitklassigen Film spielen. Garrel tritt als Typ auf, der seine anhängliche Freundin (Léa Seydoux) an einen Freund abtreten will. Dieser ist misstrauisch: „Ist sie hässlich?“ Vincent Lindon wiederum verkörpert den Vater von Seydoux und regt sich zwischendurch über die Sinnlosigkeit der Schauspielerei auf. Als er allerdings einen Anruf von seinem Agenten bekommt, der ihm eine Rolle bei dem US-Regisseur Paul Thomas Anderson in Aussicht stellt, ist er plötzlich wieder Feuer und Flamme.

Den Vogel schießt schließlich ein Statist in dem Film ab, dessen Aufgabe lediglich darin besteht, Rotwein in vier Gläser zu gießen, aber mit zitternder Hand den Tisch versaut.