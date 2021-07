Filmfestival in Cannes: Kunstvortrag und Hustenreiz

Kaum zu glauben, wie schwer erträglich es ist, heutzutage jemandem beim Husten zuzusehen – zumal in einem überfüllten Verkehrsmittel. Aber auch sonst ist Serebrennikows halluzinatorische Reise durch eine desolate Provinzstadt, gesehen durch den fiebrigen Blick eines Comiczeichners, eine Herausforderung. Surreale Bilder stürzen in wilder Abfolge übereinander und ergeben einen rauschhaften Trip durch eine derangierte Chaos-Gesellschaft.

Komplett aufgeräumt hingegen geht es in Wes Andersons beschwingten, neuem Film "The French Dispatch" zu.

Berühmt für seine sorgfältig gebauten, symmetrisch und farblich bis ins Detail perfekt komponierten Bilder, singt der "Grand Budapest Hotel"-Regisseur ein Lob auf den Journalismus der alten Schule. "The French Dispatch" – der Name eines Magazins, das in seinem Layout eindeutig an The New Yorker erinnert – versteht sich als Andersons Hommage an die berühmte Zeitschrift und ihre Autoren und Autorinnen.