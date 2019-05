Filmfestival in Cannes: Klassenkampf auf Koreanisch

Der Preis der Jury sorgte bei den Juroren unter der Präsidentschaft von Alejandro Iñárritu offenbar für Uneinigkeit, denn er musste geteilt werden – zwischen dem afro-französischen Regisseur Ladj Ly und seinem Banlieu-Cop-Thriller „ Les Misérables“ und dem Brasilianer Kleber Mendonça Filho und seinem Sci-Fi-Drama „Bacurau“.

Der Preis für beste Regie ging an die Altmeister Jean-Pierre und Luc Dardenne für ihre Studie eines jungen Islamisten („Le jeune Ahmed“), während sich die Französin Céline Sciamma für ihre lesbische Liebesgeschichte „Portrait of a Lady on Fire“ mit dem Preis für bestes Drehbuch begnügen musste.

Ganz leer gingen die Amerikaner aus: Weder Tarantino und sein „Once Upon a Time ... In Hollywood“, noch Terrence Malicks „A Hidden Life“ wurden ausgezeichnet. Und schon gar nicht Jim Jarmusch: Mit dessen Zombie-Komödie „The Dead Don’t Die“ hatten die 72. Festspiele in Cannes schwach begonnen, um dann stark zu Ende zu gehen.

Die wichtigsten Auszeichnungen im Überblick: