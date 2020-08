Filmemacher und Historiker Frederick Baker verstorben

Baker wurde am 26. Jänner 1965 in Salzburg geboren, er wuchs allerdings in Großbritannien auf. Auch wenn er einer breiteren Öffentlichkeit vornehmlich durch seine filmischen Arbeiten ein Begriff ist, war sein Schaffen deutlich breiter. So studierte Baker zunächst Anthropologie und Archäologie unter anderem in Cambridge und Tübingen und war später auch am archäologischen Institut in Cambridge tätig.