Filmdreh von "Bachmann & Frisch“ in Wien: Eifersüchtig im Kaffeehaus

Max Frisch sitzt in einem römischen Kaffeehaus und ist sauer. Verdrossen blickt der Schweizer Schriftsteller durch dicke Brillengläser auf seine Begleiterin. Es ist die österreichische Autorin und Lyrikerin Ingeborg Bachmann, mit der Frisch eine aufwühlende Beziehung führt. Gerade sieht sie strahlend zu einem jungen Mann auf, der unversehens an den Tisch des Paares getreten ist und Bachmann freudig begrüßt. Kaum ist der Mann wieder verschwunden, kann sich Frisch eine gehässige Bemerkung nicht ersparen. Er ist eifersüchtig: „Stimmt es etwa nicht, dass du dich wie ein Star verhältst?“, zischt er giftig Bachmann entgegen, die ihm beruhigend zulächeln möchte. Sie greift daraufhin zu ihrer Handtasche, steht auf und verlässt mit eingefrorenem Gesicht den Tisch.

„... und Cut!“

Kaum ist der erlösende Satz gefallen, beginnt es sofort zu wuseln. „Ingeborg Bachmann“ – es ist die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps – kehrt an den Tisch zurück. „Max Frisch“ – der deutsche Schauspieler Ronald Zehrfeld im weißen Anzug – lehnt sich entspannt zurück. Kameraleute und Produktionsassistenten eilen geschäftig hin- und her. Aus dem Hintergrund betritt eine zarte, weißhaarige Dame das Geschehen und gibt Anweisungen. Es ist die deutsche Regisseurin Margarethe von Trotta, die gerade für neun Tage Zwischenstopp in Wien macht und hier Schlüsselszenen für ihren Film „Bachmann und Frisch“ dreht.