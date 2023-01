Film über das Leben von Madonna (Regie: Madonna) ist abgeblasen

Es wird doch kein Biopic über das Leben von Popstar Madonna in der Regie von Madonna geben: Universal verfolgt das Filmprojekt nicht weiter, berichtet der Hollywood Reporter. Bis zuletzt war unklar, wer die Sängerin spielen soll. Potenzielle Kandidatinnen mussten sich rigorosen Castings unterziehen.

Im Herbst 2020 hatten Madonna und das Studio Universal Pläne für die titellose Filmbiografie verkündet. Madonna wollte selbst Regie führen, Amy Pascal („Little Women“) war als Produzentin an Bord. „Ich möchte meinen unglaublichen Lebensweg als Künstlerin, Musikerin, Tänzerin - und als Mensch, der versucht hat, sich in dieser Welt zu behaupten, vermitteln“, sagte Madonna damals in einer Mitteilung.

Mit Hits wie „Like a Prayer“, „Material Girl“ oder „Like a Virgin“ feierte die Pop-Diva Welterfolge. Die sechsfache Mutter trat als Schauspielerin auf und führte auch schon Regie - 2008 bei der Beziehungskomödie „Filth and Wisdom“ und 2011 bei dem Liebesdrama „W.E.“.