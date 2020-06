Fidelio ist eine "Todesfalle für jeden Regisseur"

Bothe weiter: "Außerdem steckt in ,Fidelio‘ auch der Gedanke der Revolution. Doch jede Revolution fordert ihre Opfer. Wenn am Ende der Minister erscheint, und die Gefangenen freikommen, ist dann wirklich alles gut? Was geschieht mit Pizarro? Gibt es ein gegenseitiges Verzeihen? Ein Happy End? Ich zweifle daran."

An der Volksoper ist der gebürtige Deutsche bereits zum zweiten Mal zu Gast. 2005 inszenierte er am Gürtel die viel beachtete österreichische Erstaufführung von Nicholas Maws Oper "Sophie’s Choice", in der eine Szene auch im Konzentrationslager Auschwitz spielt. Bothe: "Ich musste auch bei der Konzeption zu ,Fidelio‘ oft an dieses Sujet denken. In beiden Werken geht es um das Gefangen-Sein und was dieser Zustand aus Menschen macht."

Von seinen Protagonisten – es singen u. a.: Marcy Stonikas, Roy Cornelius Smith, Stefan Cerny, Rebecca Nelsen, Thomas Paul, Günter Haumer und Sebastian Holecek – ist der Regisseur übrigens sehr angetan. Lachend: "Und ja, ich hoffe, ich darf auch nach der ,Fidelio‘-Premiere noch die Wiener Stadtgrenze passieren. Denn ich arbeite gern in Wien, und finde das kulturelle Angebot in dieser Stadt unglaublich", so Bothe, der für seine Inszenierung von "Roter Ritter Parzival" 2010 mit dem renommierten deutschen Theaterpreis "Faust" ausgezeichnet wurde.

Bothe, der Hamburg Musiktheater-Regie studierte, ist in der Oper, im Theater und im Kindertheater gleichermaßen daheim. Und er will all diesen Genres treu bleiben. "Ich liebe die Abwechslung und brauche dieses Genre-Denken nicht. Daher kommt nach dem Wiener ,Fidelio‘ eine Inszenierung der ,Artus-Sage‘ in Deutschland. Und irgendwann folgt sicher wieder eine so genannte , Todesfalle‘." www.volksoper.at