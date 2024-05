König Boris: „Ich blicke hinter die glitzernden Fassaden“

Ja, König Boris fährt in seiner Heimatstadt immer Bus oder U-Bahn, kann dabei gut die Menschen beobachten. Vielleicht hat er deshalb das neue Solo-Album „Disneyland After Dark“ Hamburg und seinen Bewohnern gewidmet. Die Idee dazu stammt aus der Corona-Zeit, als er durch leere Straßen flanierte. „Ich kam an Plätze, die ich gut kannte, und an welche, die ich nicht kannte“, erklärt er. „Irgendwie hat diese Abwesenheit von Menschen das Leben an diesen Orten vor meinen Augen sehr lebendig werden lassen. Mir fielen immer mehr Ideen für Songs darüber ein. Vieles habe ich selbst erlebt, manches gehört und sehr wenig habe ich mir ausgedacht.“

Tristesse der Einsamkeit

Vom Sound her hat Lauterbach „Disneyland After Dark“ beim club-lastigen UK-Garage der frühen 90er-Jahre angesiedelt, klingt hier mehr nach The Streets als nach Fettes Brot. Die Abgrenzung zu seinem Trio ist in den Texten aber noch drastischer: Humor und ungenierter Spaß blitzen nur punktweise auf. Vieles ist sozialkritisch, Drogen- und Alkoholsüchtige bevölkern dieses Hamburger Disneyland, es gibt Prügeleien, die Tristesse der Einsamkeit, Sex statt Liebe.

Am Ende des Albums hat man den Eindruck, Lauterbach hasst die Stadt. „Nein, ich liebe sie. Aber ich sehe auch die düsteren Seiten, das Schmutzige, das zum Vorschein kommt, wenn das Licht auf die weniger beleuchteten Ecken lenkt. Es ist spannender, darüber zu schreiben als über die Hochglanzgeschichten. Ich blicke hinter die glitzernden Fassaden, die alle aufrechtzuerhalten versuchen.“

Ein Thema, das Lauterbach in mehreren Songs anspricht, ist die Gentrifizierung. Da bekommen die explodierten Kosten der Elbphilharmonie genauso Seitenhiebe ab wie Investoren und die Stadtregierung. „Es ist fast unmöglich geworden, in Hamburg eine bezahlbare Wohnung zu finden. Man sieht das auch an eurem René Benko und an unserem Elbtower: Keiner weiß, ob der je fertiggebaut wird. Denn der Gigantomanismus von Investoren endet gerne mal anders, als versprochen.“