Festspielhaus St. Pölten: "Die Künste müssen die aktuellen Themen behandeln“

Oder, wie Angelin Preljocaj auch im KURIER-Interview sagt: „Die Künste müssen doch auf das Leben reagieren und die großen aktuellen Themen behandeln“, so der französische Choreograf mit albanischen Wurzeln. In Aix-en-Provence hat man Angelin Preljocaj und seinem Team ein eigenes (sehr schönes) Haus zur Verfügung gestellt. „Dafür bin ich unendlich dankbar, hier können wir in Ruhe arbeiten, Ideen entwickeln und uns vor Publikum präsentieren. Das ist in den heutigen Zeiten außergewöhnlich“, sagt der Künstler, der „eine große Liebe zur zeitgenössischen Musik und zur Oper“ hat. Ligeti oder Stockhausen hat er als musikalische Folie für seine Arbeiten verwendet; in Genf kommt im Februar 2022 seine Inszenierung der Oper „Atys“ von Jean-Baptiste Lully heraus.

„Ich denke, die Zukunft unserer Kultur liegt in der Verschmelzung aller Kunstformen. Das kann ein Geben und auch ein Nehmen sein, von dem wir letztlich alle nur profitieren werden.“