Festspielereien in Bregenz

Die Sommertheater im Osten sind weitgehend gelaufen, in Wien sorgt bereits ImPulsTanz für Bewegung, und diese Woche stechen auch die zwei großen Festspielflagschiffe in See. Am Freitag starten die Salzburger Festspiele mit der traditionellen „Ouverture spirituelle“; schon ab Mittwoch bittet man in Bregenz zum großen theatralischen Morden.

Denn nach der feierlichen Eröffnung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen heißt es abends im Festspielhaus: Vorhang auf für Berthold Goldschmidts selten gespielte Oper „ Beatrice Cenci“. Johannes Erath setzt das Werk rund um die Titelheldin, die ihren despotischen Vater ermorden lässt, in Szene; Johannes Debus steht am Pult der Wiener Symphoniker. Die Beatice singt Gal James.