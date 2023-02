Festspiele Reichenau: Johann Nestroy, Werner Schwab, Joseph Roth

Ebendort kommt am 6. Juli Nicolaus Haggs Dramatisierung von Joseph Roths Roman „Die Kapuzinergruft“ heraus. Philipp Hauß führt Regie, auch für diese Produktion wurde ein hervorragendes Ensemble verpflichtet - mit Anton Widauer, Julia Stemberger, Daniel Jesch, Claudius von Stolzmann, Elisa Seydel und Wolfgang Hübsch.

Cornelia Maria Rainer inszeniert zudem „Die Präsidentinnen“ von Werner Schwab (Premiere: 7. Juli) mit Johanna Arrouas, Petra Morzé - und Marcello de Nardo.

Geballte Frauenpower gibt es in der Gesprächsreihe „Frauenzimmer“, in der u. a. Caroline Peters, Emmy Werner und Stefanie Reinsperger zu Gast sind. „Reichenau spezial“ bringt Abende mit Regina und Alina Fritsch sowie mit Joachim Meyerhoff und Maria Happel. Stückeinführungen und Nach(t)gespräche sowie für Kinder „Der Karneval der Tiere“ im Schloss Reichenau (in Zusammenarbeit mit der mdw) ergänzen das diesjährige Angebot.

Das Gesamtbudget der Festspiele für 2023 wird mit rund 3,9 Millionen Euro beziffert, davon sollen 2,3 Millionen Euro eingespielt werden. Rund 125 Veranstaltungstermine sind geplant, davon 86 Vorstellungen der vier Hauptproduktionen. Rund 36.000 Karten werden aufgelegt, die Kartenpreise wurden nicht erhöht, der allgemeine Kartenverkauf startet am 13. März. Für die Anreise wird erstmals ein Bus-Shuttle von und nach Wien angeboten, vor Ort können Ticket-Inhaber die Postbus Shuttle App kostenlos nützen.