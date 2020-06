Engel-Song gegen das teuflische Leben

"Ich bin mit Macklemore seit sechs Jahren befreundet", erzählt Fences im Interview mit dem KURIER. "Wir haben einander in der Club-Szene von Seattle kennengelernt und schon bevor er berühmt wurde, den Song ,Otherside’ zusammen aufgenommen. In ,Arrows’ vergleiche ich das Leben mit einem Pfeil, der abgeschossen wird und zufällig irgendwo landet. Wobei es mir darum geht, dass man Empathie für Leute in anderen Lebenssituationen entwickelt. Der Song war perfekt für Macklemore, weil sein Leben durch den Erfolg jetzt so anders ist, als das der meisten Menschen." So schrieb Macklemore für Arrows einen Rap über den Preis des Erfolges, während Ryan Lewis den Song produzierte.

"Arrows" ist aber längst nicht der einzige hitverdächtige Song des neuen Fences-Albums "Lesser Oceans". Auf diesem zweiten Longplayer bewegt sich der ehemalige Jazz-Student am renommierten Berklee College Of Music in Boston zwischen energetischem Indie-Pop und Folk-Atmosphäre, zwischen komplexen Arrangements, mit vielschichtig aufgetürmten Keyboards und luftigen Momenten mit wenigen akustischen Instrumenten.