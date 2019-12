Kummer über Chemnitz: Es ist kompliziert

Manche Städte prägen sich durch einen Sound ein, andere durch ihren Geruch: Chemnitz riecht für Felix Kummer nach feuchten Kellern. So wie das Viertel, in dem er aufgewachsen ist, mit verwilderten Hinterhöfen, leer stehenden Häusern. „Man konnte überall rein, so wie hier“. Er zeigt auf ein halbverputztes Gebäude mit offenen Fensterhöhlen. Das Haus ist eher eine Ausnahme. Vor sechs Jahren war hier alles tot, erklärt der 30-Jährige. Jetzt reihen sich renovierte Gründerzeithäuser und Cafés aneinander.

Hier, am Brühl, hat die Band Kraftklub ihren Proberaum. 2012 schafften es die fünf Männer mit dem Album „K“ von null auf Platz eins der Album-Charts. „Bin ein Verlierer, Baby, original Ostler“ heißt es da. Der Osten ist Avantgarde, schrieb die deutsche Wochenzeitung Zeit und fragte anerkennend, woher der Ost-Stolz komme. Das war, bevor Pegida in Dresden auftauchte, Kameras auf Merkel-muss-weg-Chöre an ostdeutschen Marktplätzen gerichtet waren und die AfD Wahlerfolge erzielte. Auch in Chemnitz.

Die 250.000-Einwohner-Stadt, die bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß, ist ein Ort mit Brüchen. Manche lassen sich schön sanieren, brechen aber wieder auf. Wenn man ihren Namen hört, fallen einem die Bilder vom August 2018 ein. Nach einem tödlichen Messerangriff marschierten Tausende Neonazis und Hooligans auf. Andere hielten dagegen: „ Chemnitz ist weder grau noch braun“ stand auf ihren Plakaten.