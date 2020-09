"Feig": Museen wegen Ausstellungs-Verschiebung in der Kritik

Sein unkonventioneller Stil ist längst in den Kanon der Kunstgeschichte eingegangen, sein Werk weltweit etabliert. Dennoch wollten vier renommierte Museen - die National Gallery of Art in Washington, D.C., die Tate Modern in London, das Museum of Fine Arts in Boston und das Museum of Fine Arts in Houston/Texas - ihrem Publikum keine Retrospektive des US-amerikanischen Malers Philip Guston (1913 - 1980) zumuten.

Denn Guston verwendete in seinen Bildern häufig Figuren, die Mützen des Ku-Klux-Klan, der rassistischen, terroristischen Bewegung in den USA, trugen. Die globale Black-Lives-Matter-Bewegung und die Gesundheitskrise habe "uns zu einer Pause bewogen", schrieben die Direktoren der vier Häuser. "Es ist nötig, unsere Programmierung zu überdenken und neue Perspektiven einzubringen, um Gustons Werk zu präsentieren. Dieser Prozess wird Zeit brauchen". Die Retrospektive würde also nicht vor 2024 in den vier Häusern zu sehen sein.

Dass die Klan-Mützen tatsächlich der zentrale Punkt der Verschiebung waren, wurde im Nachhinein mehreren Medien bestätigt.