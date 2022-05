Fehlende Vielfalt: Amadeus Awards wollen sich "Kritik zu Herzen nehmen"

Auch die am Freitag vergebenen Amadeus Awards, die Preise der österreichischen Musikbranche, sind nun von diesem Phänomen erfasst: Nach der Gala im Volkstheater gibt es Kritik am Umgang und der Kommunikation mit den Künstlern im Vorfeld. An Kosten, die im Umfeld der Gala-losen Verleihung 2021 bei den Musikern hängen geblieben sein sollen – etwa für Transportkosten zum Drehort. Und daran, dass die Preise sich heuer zwar stark mit weiblichen Nominierungen geschmückt haben – aber dennoch nur ein geringer Teil der Preise letztlich auch an Musikerinnen gegangen ist.

„Ein Wunder ist geschehen“, hieß es etwa im TV-Zuspieler angesichts der Tatsache, dass in der Kategorie Songwriter mehr Frauen als Männer nominiert waren (Gala nachzusehen in der TV-Thek hier). Der Preis ging an einen Mann.