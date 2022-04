Die Grammys auf Mission Zukunft: Für immer trotzdem jung

Sie klingt also nach Jugend, nach Leben, nach postmaterieller Normalität – trotz der Umständ’, die genau das alles gerade schwierig machen.

Britney und Miley lassen grüßen

Noch dazu hat hier wieder ein eingeübter Karriereweg funktioniert – Rodrigo war zuerst Disney-Star („High School Musical“), bevor sie zum Popstar wurde, und das gab es schon etwa bei Britney Spears und Miley Cyrus.

Da spürt man förmlich das wohlige Gefühl der Nostalgie nach besseren Zeiten in den Reihen der Musikproduzenten und Label-Chefs, die sich nun nach schwierigen Jahren (keine Konzerte!) wieder auf dem richtigen Weg wähnen dürfen. Und gleichzeitig ist Rodrigo auch ein Star des Moments: Ihre Karriere hob so richtig ab wegen Downloads auf TikTok.

Neue Stars braucht das Land

Sie wurde also nun Newcomerin des Jahres, und man blickte insgesamt bei der Gala recht stur in die Zukunft (auch die Grammys hatten zuletzt viel Kritik wegen unzeitgemäßer Preise einstecken müssen): Das Business führte die neue Generation an Stars vor, und wer hier nicht ganz am Puls ist, musste sich vielleicht manchmal an die Suchmaschine des Vertrauens wenden, um nachzuschlagen, wer das denn alles ist. Die südkoreanische Geldmaschine BTS trat ebenso auf wie Dua Lipa und Megan Thee Stallion, der Neo-Oscarpreisträger Questlove machte einen Will-Smith-Gag, und Doja Cat kam beinahe zu spät zur eigenen Grammy-Übergabe („Kiss Me More“), weil sie am Klo war.