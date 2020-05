"Faust": Eine lange Geschichte vom Theater

Man wankt um halb zwei Uhr Nachts von der Perner Insel und wird von einem Passanten angesprochen: "Waren Sie im ,Faust'? War's gut?" Als ob man das immer so sagen könnte. Ist das überhaupt wichtig? Achteinhalb Stunden lang lässt man sich von Regisseur Nicolas Stemann und seinem exzellenten Team (stellvertretend seien hier die beiden besten genannt: Sebastian Rudolph und Patrycia Ziolkowska) mit Bildern, Musik und Worten beschießen. Nachher weiß man nicht mehr, wie man heißt, geschweige denn, was man da genau gesehen hat. Man fühlt sich erschöpft, aber zufrieden. Als hätte einem jemand achteinhalb Stunden lang Hirn und Seele durchgeknetet.



Was lässt sich mit Sicherheit sagen? Nicolas Stemann hat etwas inszeniert, das "Faust I" ähnlich sah und das entfernt an "Faust II" erinnerte. Und ja: Doch, es war gut. Danke, gute Nacht. Erstaunlich: Der überwiegende Teil des Publikums hielt bis zum Schluss durch. Man sah auch keine Dösenden. Stemanns Arbeit lässt keine Müdigkeit gelten. Der Applaus am Ende war ohrenbetäubend (mit wenigen Buhs durchsetzt). Vermutlich haben die Zuschauer auch sich selbst applaudiert.



Der Abend beginnt großartig. Eine leere Bühne, ein Schauspieler, ein zerfleddertes Reclam-Heft. Der Schauspieler beginnt zu blättern. Und langsam wächst "Faust" aus dem Bühnenboden. Fast wünscht man sich, der ganze Abend bliebe so.

"Faust I" wird als Monolog erzählt, den sich drei Darsteller teilen. Rollen gibt es nicht. Das ergibt ein großartiges Wortkonzert. Manchmal aber vermisst man schmerzhaft Szenen statt der Bilder. Die schon ranzig riechende Gretchen-Tragödie säuft stellenweise ab.