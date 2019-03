Fatih Akin über "Der Goldene Handschuh": „Nicht für jeden zu empfehlen“

Die Perspektive, das ist die eines durch Unfall entstellten Nachtwächters und Säufers, dessen Hässlichkeit die Frauen abschreckt. Nur obdachlose, alkoholkranke, ältliche Prostituierte lassen sich in dessen Wohnung abschleppen. Dort kommt es zu impotenten, dafür umso ekelhafteren sexuellen Interaktionen und schließlich stumpfen Schlachtungen, von Fatih Akin empathielos, dafür in großer Drastik, abgefilmt. Seine verwahrlosten Opfer zerlegt Honka mit amateurhafter Blödheit, steckt Leichenteile in den Küchenasten und verscheucht Schmeißfliegen.

„Ich kann den Film nicht jedem empfehlen“, gibt Akin gut gelaunt zu: „Es ist ein radikaler Film, den man auch ablehnen kann. Bestimmte Platten von Iggy Pop kann man auch ablehnen, ich hör’ sie trotzdem gerne.“

Der Selbstvergleich mit Iggy Pop liegt zwar nicht klar auf der Hand, die Brutalität der Taten schon: „Ich wollte nicht erklären, warum Honka ist, wie er ist. Ich habe dazu Szenen gedreht, aber wieder heraus geschnitten. Was weiß ich, warum der so ist. Er ist einfach krank.“

Akin selbst wuchs „um die Ecke“ des Hamburger Tatortes auf, sein Freund, der Schauspieler Adam Bousdoukos spielt seinen eigenen Patenonkel, der tatsächlich in einer Nachbarwohnung von Honka wohnte: „Es war real, es war greifbar“, erinnert sich der 45-jährige Regisseur: „Das macht es gruseliger, weil es glaubhafter ist.“

Was er sich dazu überlegt habe – apropos #MeToo – wie man Gewalt an (nackten) Frauen inszeniert?

Nicht allzu viel.

„Es war nicht mein Wunsch, Gewalt zu feiern“, sagt Akin: „Ich musste einen Weg finden, der die Würde der Opfer behält und trotzdem realistisch ist.“

Allerdings ist es schwierig, seine Würde zu behalten,wenn man minutenlang zu Tode stranguliert wird: „Ich war immer in Dialog mit den Schauspielerinnen“, beteuert Fatih Akin: „Sie sind gestandene Frauen und haben immer alles unterstützt. In so einem Moment kann ich mich auf die Frauen verlassen und ihnen vertrauen.“

Wie schön. Aber einen Seelsorger gab’s auch am Set. Für alle Fälle.